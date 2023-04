Lavoro nero, otto attività sospese

Otto attività sospese, con la scoperta di dieci lavoratori in nero, e sanzioni per oltre 120mila euro. È l’esito di una serie di controlli svolti nel Bolognese dai carabinieri del Nucleo Ispettorato del lavoro, con il supporto dei colleghi del comando provinciale, per prevenire e reprimere fenomeni di sfruttamento e verificare il rispetto della normativa in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori.

Denuncia scattata per i titolari di un autolavaggio a Zola Predosa, dove è stata accertata la presenza di addetti in nero e anche privi di permesso di soggiorno. A Pieve di Cento, l’amministratore di un altro autolavaggio è stato sanzionato per aver impiegato un lavoratore in nero. Nei confronti di questi tre imprenditori sono scattate sanzioni per circa 30.000 euro e la sospensione dell’attività imprenditoriale. Fra Bologna e Sasso Marconi sono state sospese altre attività nel settore della ristorazione, per lavoro nero e per violazioni delle norme sulla sicurezza. Anche in questo caso sono state elevate sanzioni e ammende per un totale di 55.000 euro. I carabinieri hanno ispezionate inoltre quattro rivendite di alimentari a Bologna, Casalecchio di Reno, Pianoro e Castel Maggiore: anche in questi casi sono scattate sanzioni per lavoro nero, oltre che per una irregolarità in materia di installazione di impianti di videosorveglianza, in violazione della normativa a tutela e rispetto della libertà dei dipendenti.

In questo caso le multe ammontano, in tutto, a 15.000 euro. Un’altra situazione critica è stata scoperta a Castel Maggiore, in un laboratorio tessile di cui è titolare un cittadino cinese. I carabinieri hanno accertato gravi violazioni in materia di sicurezza, che hanno portato alla denuncia del titolare e alla sospensione immediata dell’attività, oltre a sanzioni per 40.000 euro.