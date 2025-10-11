Lavoro in ‘nero’ e irregolarità in ristoranti etnici e casa di riposo: scattano le multe

Bologna, 11 ottobre 2025 – Proseguono senza sosta i controlli dei carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Bologna, affiancati dal comando provinciale dell’Arma, per contrastare il lavoro irregolare e verificare il rispetto delle norme sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Nelle ultime settimane sono stati passati al setaccio diversi pubblici esercizi e attività commerciali tra il centro di Bologna e la provincia, portando alla luce numerose irregolarità.

Lavoro ‘nero’ nel mirino

Le verifiche hanno permesso di individuare un lavoratore impiegato completamente “in nero”, cioè senza alcun contratto e senza comunicazione di assunzione. Ma non solo: in molte delle attività ispezionate sono emerse gravi carenze nella gestione della sicurezza, come la mancanza di formazione obbligatoria per il personale, l’assenza di visite mediche di idoneità e il mancato aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi, strumento fondamentale per individuare e prevenire i pericoli nei luoghi di lavoro.

I ristoranti etnici

Particolare attenzione è stata riservata a due ristoranti etnici nel centro di Bologna. Nel primo, su sette lavoratori controllati, uno è risultato completamente irregolare. In entrambe le attività, inoltre, non erano stati garantiti formazione e controlli sanitari minimi per i dipendenti. Per questo è scattata la cosiddetta “maxi sanzione” per lavoro nero e il provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale, prevista quando la percentuale di lavoratori irregolari supera il 10% del personale presente.

La casa di riposo

Le ispezioni hanno coinvolto anche una casa di riposo per anziani nella provincia di Bologna. Qui i militari hanno accertato l’assenza di visite mediche per i dipendenti e la totale mancanza di formazione sui rischi legati alle mansioni svolte. Anche in questo caso la titolare è stata denunciata e sono state applicate sanzioni per oltre 3mila ero.

Un totale di 15mila euro di multe

Nuovi controlli sono stati effettuati in diversi comuni del territorio – Granarolo dell’Emilia, San Pietro in Casale e San Giovanni in Persiceto – dove sono state verificate più attività di ristorazione. Complessivamente sono stati controllati trenta lavoratori e per ogni esercizio sono state rilevate violazioni legate alla sorveglianza sanitaria e alla formazione obbligatoria. Le sanzioni superano i 15mila euro e anche qui i titolari sono stati segnalati all’autorità giudiziaria.

In totale, tra lavoro irregolare e violazioni in materia di sicurezza, l’operazione ha portato a oltre 30mila euro di sanzioni, un provvedimento di sospensione e sette imprenditori deferiti in stato di libertà.