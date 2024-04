Lavoropiù, storico sponsor: "Ora ancora più vicini"

Da sedici anni sulla maglia del Bologna calcio, anche nei momenti bui e più difficili. Lavoropiù è uno degli storici sponsor del Bfc, e ora è pronto a stringere maggiormente i nodi del legame con la società aderendo all’iniziativa ‘Vetrine Rosso Blu’.

Enrico Fini, presidente, Matteo Naldi, direttore marketing, anche voi nel team.

"Siamo sponsor e tifosi storici del Bologna, partecipare è stato naturale. Quando abbiamo visto il senso del progetto, sostenere la società unendo la cittadinanza, dalle note personalità ai sostenitori comuni, ci è sembrato giusto entrare in campo".

Voi siete sulla maglia della squadra da anni.

"Il Bologna calcio è da sempre il fiore all’occhiello della città. E lo è stato anche nelle situazioni più difficili, come nella retrocessione in serie B. Non abbiamo mai pensato di abbandonare la società, perché abbiamo sempre creduto in un progetto più ampio e sosteniamo il nostro territorio. Non a caso, a Bologna c’è il nostro cuore pulsante. Stare al fianco della squadra della città, che ora porta in alto il nome delle Due Torri a livello internazionale, è un onore".

Si è mai percepito un clima così?

"È un anno straordinario, la squadra brilla in modo particolare. La città quindi si è fatta trovare pronta e recettiva per manifestare questo entusiasmo. In ogni angolo si respira questo clima di unione e di gioia".

Lo sport sta unendo tutti.

"È un bell’esempio di come lo sport sia comunità, economia e business. Il connubio perfetto per questi fattori".

L’ingresso in Europa che occasione sarebbe?

"Bologna è già internazionale: il flusso di turisti è variegato e ricco. Ma questa sarebbe un’ottima occasione per incrementare maggiormente la sua visibilità. Le competizioni sportive porterebbero ancora più persone sotto i Portici, e sarebbe una vetrina anche per Lavoropiù: abbiamo sedi all’estero, e questo sarebbe un passaggio positivo".

Sarebbe un premio per la società e per Lavoropiù.

"Un traguardo brillante. Ora c’è una squadra giovane, che segue il suo sogno. Ed è un po’ quello che facciamo in Lavoropiù: puntiamo sui giovani talenti, perché sono loro a costitituire il mondo del presente e soprattutto quello del domani".

In che modo parteciperete all’iniziativa di Ascom?

"Stiamo ragionando su come tingerci di rosso e di blu, magari puntando sull’insegna che svetta su piazza XX Settembre, dove abbiamo la nostra filiale di punta. È molto visibile e potrebbe essere colorata anche di altri colori rispetto ai nostri".

Mariateresa Mastromarino