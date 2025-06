L’avviso di Lepore: "Finiamo tutto nel 2026. O il Comune fallirà"

Il tram avanza spedito. Anche perché se i lavori non finiranno nei tempi "fallirà il Comune di Bologna". La butta giù piatta il sindaco Matteo Lepore, rispondendo lunedì sera, durante un incontro al quartiere San Donato-San Vitale, ai residenti che vorrebbero modificare in extremis circa 350 metri del percorso, rendendoli promiscui tra tram e altri mezzi. Finanziata con fondi Pnrr, l’opera, come ricorda il primo cittadino Pd, "deve essere ultimata entro il 2026 per quanto riguarda la posa dei binari. Se noi non riusciamo a realizzare il 90% della posa, dobbiamo restituire 900 milioni di euro, una cosa che non consiglierei alla città di Bologna, se non vogliamo chiudere il Comune, tutti gli asili nido e il sistema di welfare che abbiamo". Insomma, cambiare il progetto in corsa non si può fare. Perché allungherebbe i tempi e Palazzo d’Accursio (e i bolognesi) non se lo possono permettere.

Ai residenti inoltre Lepore ha ricordato che anche l’attuale governo di centrodestra ha finanziato il tram di Bologna, anzi, "ci ha pure aggiunto i soldi per l’aumento dei costi. Quindi qui non si tratta di destra o sinistra, perché tutti ci hanno finanziato il tram, ci hanno dato il Pnrr per farlo e quindi noi lo dobbiamo realizzare".

Poi torna sul ’nodo di San Donnino’, dove il tram ’incrocia’ con il Passante. Opera, quest’ultima, ancora ferma al ’lotto zero’. tant’è che anche ieri, l’assessora alla Nuova Mobilità, Michele Campaniello, ha ammesso che "non ci sono novità". E anzi "le voci che arrivano da Roma non sono rassicuranti. Siamo in attesa di capire cosa voglia fare Società Autostrade e quale posizione voglia assumere il governo. Perché su questa infrastruttura aveva messo l’interesse nazionale, che non è venuto meno ovviamente". Parole che fanno il paio con quelle del governatore Michele de Pascale che, ieri, ha ’chiamato’ il governo: "Parli con voce chiara e istituzionale. È arrivato il momento...". E Lepore ha rincarato la dose: "Bologna non merita di essere trattata come le ultime città d’Italia".

Nonostante il Passante latiti, però, l’obiettivo del Comune non cambia: arrivare con la linea rossa del tram fino al Pilastro, nonostante manchi all’appello il rifacimento del ponte autostradale di San Donnino, previsto appunto dal progetto di allargamento di tangenziale e autostrada.

"Ci sarà qualcuno che qui non è convinto – premette il sindaco – ma io penso che i cittadini del Pilastro abbiano diritto di avere il tram. Io penso che noi dobbiamo fare di tutto...".

Da qui, rassicura con il timing: "Avvieremo i cantieri nel giugno del 2026, appena consegnato il cantiere delle rotaie di tutto il resto della città, per completare in un anno-un anno e mezzo i lavori fino al capolinea. Si tratta di fare i sotto-servizi e la posa dei binari".

Lepore chiede, insomma, ai cittadini di avere ancora pazienza. "È del tutto evidente che il quartiere San Donato è il quartiere che sta soffrendo più disagi e ha sofferto più disagi. Io di questo sono consapevole", ma l’opera, torna ad assicurare il sindaco, "sta rispettando la tabella di marcia", ribadisce.

Per quanto riguarda le linee successive, passa oltre il primo cittadino, "devono ancora essere finanziate, noi vogliamo portarle sicuramente avanti ma si tratta di cose non ancora progettate e finanziate".