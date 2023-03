L’avvocata antimafia al consiglio aperto

Venerdì alle 19.30, nella sala consiliare, del municipio di San Giovanni in Persiceto, si terrà un consiglio comunale aperto con la partecipazione di Vincenza Rando, senatrice ed ex vicepresidente di Libera. Rando è iscritta all’albo speciale degli avvocati cassazionisti e cura la costituzione di parte civili in processi penali relativi a reati di mafia, criminalità organizzata e corruzione. Partecipa al consiglio comunale anche Daniela Saguatti, docente dell’istituto scolastico superiore Archimede. L’insegnante introdurrà alcuni studenti che hanno partecipato ai campi di impegno e formazione sui beni confiscati. La seduta sarà trasmessa in diretta streaming sul sito civicam.comunepersiceto.it. L’iniziativa è nell’ambito della Giornata nazionale in ricordo delle vittime delle mafie.