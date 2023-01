L’avvocato che difende le donne "Vigliacco chi non è intervenuto"

Sull’aggressione dell’altra notte in via Guazzaloca interviene l’avvocato Rossella Mariuz, che rappresenta l’Unione donne italiane. "Il fatto di violenza di via Guazzaloca, tanto deprecabile per l’aggressore quanto indegno per chi poteva intervenire e non è intervenuto, dimostra che ci sono due tipi di vigliaccheria: il primo è quello di chi compie l’aggressione contro donne sole, minacciandole con il coltello e terrorizzandole per costringerle a subire una violenza sessuale, sperando nell’impunità e che per vergogna e paura la vittima non denunci".

Capita ancora spesso?

"Purtroppo sì. Noi ci chiediamo in quanti oggi riescano a farla franca e quante donne non trovino il coraggio di denunciare. Il sommerso è ancora troppo".

E il secondo tipo di vigliacchi?

"Sono quelli che tacciono e non intervengono, pur avendone la possibilità, che si fanno i fatti loro, facilitando l’aggressore e la sua impunità. Questa è una forma omertosa di connivenza. In realtà, questo tipo di reati sessuali è tutt’oggi percepito come parte della sfera privata delle vittime, dove si può non intervenire, una zona grigia che favorisce il sommerso, nutrita dalla vergogna e dalla paura delle donne. I reati sessuali sono percepiti da questi vigliacchi come di minore importanza rispetto ad altri quali furti e rapine. Così è più facile intervenire per fermare un rapinatore che uno stupratore".

E la donna che ha soccorso la vittima?

"È intervenuta a mani nude prendendosi schiaffi e spintoni, sotto minaccia di un coltello, rischiando la propria incolumità per un’altra donna. Per noi è l’emblema della sorellanaza di genere".

Come cambiare la percezione sui reati sessuali?

"Per aumentare la sensibilità collettiva su questo tema bisogna lavorare molto dal punto di vista culturale, in modo capillare, partendo dalle generazioni più giovani e facendo capire che è una questione di salute e di sicurezza che coinvolge tutti e che ci tocca da molto vicino. E non serve aumentare le pene come strumenti di deflazione della violenza di genere: del resto, tutti gli aumenti che sono stati realizzati dalle leggi più recenti non hanno comunque sortito gli esiti sperati".

