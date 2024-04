L’avvocato del giovane arrestato: "L’uso del taser è ingiustificato"

Dopo quasi nove ore d’attesa in tribunale – tra slittamenti per la precedenza di altre direttissime e la riserva del giudice – alla fine l’arresto del diciannovenne Giò, l’attivista del comitato Besta arrestato ieri notte dai carabinieri per furto, resistenza e lesioni nel parco Don Bosco, è stato convalidato. Nessuna misura è stata emessa nei confronti del giovane, perché, come illustra il suo avvocato Mario Marcuz, "la giudice Anna Fiocchi ha ritenuto che non esistessero esigenze cautelari, dato che il ragazzo è incensurato e non ci sono pericoli di fuga né di inquinamento delle prove". La difesa del giovane ha anche prodotto in aula tre video dell’arresto, che, spiegano, testimonierebbero le modalità dell’arresto. "Abbiamo fornito le uniche immagini disponibili di quello che è successo – dice infatti l’avvocato Marcuz – e riguardano l’ultima fase dell’arresto. Si vede il ragazzo manifestare sintomi di soffocamento, dopo essere stato attinto due volte dal taser, dallo spray urticante e ammanettato". I video sono visionabili sul sito del Carlino, www.ilrestodelcarlino.it/bologna. Il ragazzo, portato poi al pronto soccorso dell’ospedale Maggiore dai militari stessi, è stato dimesso con una prognosi di cinque giorni per policontusioni. "Nelle immagini – prosegue il legale dell’antagonista – si vede la difficoltà respiratoria, la sudorazione e un vero e proprio attacco di panico subito in quel momento. Sono i video che abbiamo già visto in altre situazioni. Abbiamo fatto rilevare in aula, poi, che anche la modalità di azionamento del taser: la situazione poteva essere gestita altrimenti. L’uso del taser è infatti raccomandato in situazioni estremamente eccezionali, in momenti o pericoli di violenza che qui non c’erano. Il ragazzo stava scappando e non aveva atteggiamenti aggressivi né qualcosa in mano, neppure presunti oggetti rubati".

Diversa la versione dei militari, che hanno invece illustrato come il ragazzo si fosse scagliato contro di loro: nella colluttazione, cui si sono aggiunti anche altri attivisti in presidio nel parco Don Bosco a dare man forte, sono rimasti feriti tre carabinieri, con prognosi di 10, 15 e 20 giorni. "Il carabiniere che ha firmato la relazione di servizio, escusso in aula, ha ricostruito i fatti secondo una dinamica che ha ripercorso le tre tipologie di reato contestate. La difesa ha ribadito invece che, per quanto riguarda il furto, nulla è stato trovato addosso al ragazzo e non si capisce neppure esattamente quale materiale sarebbe stato asportato", chiude il legale.

Ora, il processo è stato rinviato al prossimo 13 maggio, quando si terrà un’udienza filtro per decidere se procedere con rito ordinario, abbreviato o un patteggiamento".

In serata è poi arrivata una nota da parte del Comitato Besta, che annuncia un incontro per oggi pomeriggio nel parco Don Bosco. "In un ennesimo tentativo di democratica partecipazione e riflessione comune,– scrive –, il comitato invita i social media, gli organi di stampa e tutta la cittadinanza a un incontro-tavola rotonda sulle gravi criticità ambientali e architettonico-didattiche rappresentate dalla distruzione del parco don Bosco e dell’attuale scuola media Besta. Saranno presenti rappresentanti e membri di diverse associazioni bolognesi che si sono già espresse, inascoltate, sulle gravi criticità del nuovo progetto", tra cui "Wwf, Legambiente, Italia nostra, Fridays for future, Comitato docenti ed ex docenti delle Scuole Besta, Extinction Rebellion".