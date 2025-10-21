L’avvocato: "I miei allarmi ignorati per anni"

Non un esposto. Ma una querela. Con indicati nomi e cognomi. Nel materiale agli atti dell’indagine coordinata dal pm Marco Imperato risulta anche la denuncia presentata a gennaio scorso dall’avvocato Antonio Francesco Rizzuto, che nell’alluvione del 19 ottobre perse la casa e vide morire annegata la sua cagnolina Margot, bulldog francese.

"Dal 2019 scrivevo a tutti, dalla Regione alla Bonifica fino alla Città Metropolitana e al Comune di Pianoro per chiedere interventi di manutenzione, perché lo Zena non era in sicurezza", racconta l’avvocato Rizzuto, che è assistito dal collega Luigi Santomassimo.

"Appelli – continua – che sono sempre caduti nel vuoto. La Regione nel tempo si è limitata solo ad autorizzarmi a pulire, a mie spese, il torrente, che è un bene demaniale. Cosa che ho provveduto a fare subito nel 2021, limitando così fino al 2023 altre esondazioni. Finché la mia casa è stata danneggiata pesantemente, nel maggio di quell’anno, dall’esondazione del torrente Zena. Per cinque mesi siamo stati sfollati. E in quei mesi ho continuato a chiedere interventi. L’ultima pec l’avevo inviata proprio il 18 ottobre del 2024. Il giorno dopo la mia casa è stata distrutta dall’acqua, questa volta con danni che non è stato possibile sistemare. Siamo stati costretti a trasferirci, la nostra cagnolina è morta annegata. Per quei fatti io ho indicato nomi e responsabilità. Ancora sono in attesa di capire cosa deciderà di fare l’autorità giudiziaria in merito, perché nella querela, che conta una mole di allegati notevole, ho dettagliato nomi e responsabilità".

