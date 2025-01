"L’azienda deve avere una funzione sociale"

"Come imprenditore penso che le aziende debbano avere una funzione sociale, in questi anni, se siamo diventati grandi, è merito anche di chi ha contribuito al successo". In questo modo parla Luigi Bravi, presidente Orva spa, l’azienda leader nella produzione di pane a fette e sostitutivi, il cui 90 per cento del core business del marchio è nella grande distribuzione. Della sostenibilità aziendale, parla la figlia Micaela, la quale cura il piano sostenibile: "Nel 2025 deporremo il primo bilancio sostenibile. Infatti, il vapore che produciamo, una parte va dispersa, l’altra viene utilizzata per alimentare l’impianto di riscaldamento nel nostro stabilimento che abbiamo finito di costruire sette anni fa".

È in questo modo che Orva sostiene le persone del territorio in cui opera. Un legame forte anche con i suoi dipendenti. "Siamo venuti incontro ai dipendenti durante il Covid; abbiamo stanziato un fondo per aiutare i nostri operai colpiti dall’alluvione del maggio 2023, e li abbiamo aiutati a pagare le bollette durante la crisi del gas", continuano Luigi e Micaela Bravi.

Questo è reso possibile dall’associazione ‘Cuore romagnolo’, "e abbiamo raccolto più di 450mila euro". Il 2024 di Orva, "è il seguito di anni difficili a causa dell’aumento dei prezzi delle materie prime – parla Bravi -. Abbiamo raggiunto gli 86 milioni di euro di fatturato, e nel 2025 è pronto un budget di oltre 100 milioni di euro. E, grazie a nuovi investimenti, siamo arrivati ad avere un organico superiore alle 400 unità", racconta. La società, tuttavia, punta anche all’estero, "dove il Made in Italy è molto apprezzato", infatti, "siamo passati da un’esportazione del 23,8% a un 38%", chiude Bravi.

g. d. c.