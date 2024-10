L’azienda Locorotondo festeggia i primi 50 anni

Una grande festa per la comunità dell’Alto Appenino bolognese. Un traguardo prestigioso per un’azienda familiare che ha scritto la sua storia sulle strade della montagna accompagnando la sua crescita con quella di un intero territorio. La Locorotondo Francesco, storica impresa del settore edilizio e stradale guidata dal fondatore che gli dà il nome e dai figli Andrea e Luca, insieme alla moglie Paola Donini ha tagliato il traguardo dei 50 anni assieme a istituzioni locali, vertici di Cna, clienti, collaboratori, fornitori e istituti bancari. Da 50 anni l’azienda è infatti anche socia Cna. Alla festa erano presenti il direttore generale Cna Bologna Claudio Pazzaglia, il vicepresidente Cna Bologna Marco Gualandi, la presidente Cna area Appennino Bolognese Silvia Bernabei, la responsabile della sede Cna Porretta Rosaria Mannino. Francesco Locorotondo ha parlato del ’sistema virtuoso’ che ha accompagnato ’l’intero percorso dell’azienda a partire dalla sua nascita nel 1974’.

"Inizialmente- spiega Locorotondo- il mio lavoro era principalmente nell’ambito delle escavazioni scavi per costruzioni sia per clienti privati, sia per enti pubblici, continuando, inoltre, a collaborare insieme alla ditta di mio suocero ‘Donini Giuseppe’".

Dopo qualche anno, il salto di qualità e dimensioni con investimenti in macchinari e l’assunzione dei primi dipendenti. In quegli anni l’Alto Reno stava vivendo una fase di sviluppo e si decise di diversificare l’attività aprendo al settore edile e stradale. Questa scelta porterà una crescita significativa. Con la nuova generazione la Locorotondo Francesco compie ulteriori investimenti e inizia ad operare direttamente anche nel settore delle costruzioni. Oggi l’azienda è in ottima salute e il passaggio generazionale di sta perfezionando.

"E’ stata una storia piena di soddisfazioni- conclude Francesco

Locorotondo- ma se abbiamo raggiunto questo importante traguardo è anche grazie a quanti, come il sistema degli enti pubblici, gli istituti bancari e Cna, hanno creduto nel nostro lavoro e ci hanno supportati consentendoci di crescere e sviluppare al meglio le nostre competenze all’interno di un sistema solido e virtuoso".