L’azienda Pelliconi dona pacchi regalo ai bimbi meno fortunati

Regali sotto l’albero donati dall’azienda Pelliconi per 33 bimbi. "Con una mail - spiega il sindaco Luca Lelli- l’amministratore delegato dell’azienda mi ha messo al corrente che alla Pelliconi avrebbe fatto piacere che i bambini ozzanesi avessero potuto trovare sotto l’albero un giocattolo. Ci riferiamo in particolare ai bambini delle famiglie più fragili che non potrebbero permettersi di spendere quei pochi euro a loro disposizione in una cosa frivola ma gioiosa come un giocattolo per i lori figli. Come azienda- concludono- siamo a disposizione per realizzare questo desiderio di tanti bambini". Con l’aiuto delle assistenti sociali che seguono le famiglie fragili del territorio, è stato stilato un elenco di bambini di età compresa fra 1 e 10 anni suddivisi per età e genere a cui saranno dati i regali.