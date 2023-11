L’azienda punta all’aerospazio. Nel mirino l’acquisto della texana Hpf

L’azienda sanlazzarese Poggipolini, già leader mondiale nella progettazione e produzione di organi di fissaggio critici stampati a caldo e parti meccaniche ad altissima precisione in titanio e leghe speciali, ‘vola’ in America e acquisisce la Houston Precision Fasteners. Negli anni Hpf si è imposta come supplier di riferimento per player principali dell’aerospazio e della difesa.