L’azienda rifiuta la trattativa. Alla Cei scatta lo sciopero

Scioperi e blocco degli straordinari all’azienda Cei (Costruzione emiliana ingranaggi) che si trova lungo la via Emilia ad Anzola. La Rsu aziendale e la Fiom (Federazione impiegati operai metallurgici), hanno dichiarato lo stato di agitazione. E’ stato proclamato un pacchetto di 40 ore di sciopero per i mesi di marzo e aprile e lo sciopero delle prestazioni straordinarie fin da subito. La prima protesta terrà venerdì con 4 ore di sciopero e con il presidio dei lavoratori davanti ai cancelli dalle 8 alle 12. "A seguito delle assemblee dei lavoratori degli scorsi giorni – spiega Roberto Bedetti della Fiom territoriale -, è stato dichiarato lo stato di agitazione per la chiusura, da parte della direzione aziendale, a trattare una piattaforma di richieste rivendicative votate all’unanimità dalle maestranze. Le richieste sono state presentate alla fine del 2022 e per tutto il 2023 il personale, la Rsu e le organizzazioni sindacali, hanno accettato di congelare la trattativa sulla promessa fatta di trovare un’intesa in breve tempo all’inizio di quest’anno. Ma la settimana scorsa - continua - l’azienda ha manifestato l’ennesima indisponibilità a trattare il contratto di secondo livello, in barba alle parole spese. Atteggiamento gravissimo visto che Cei, negli ultimi anni, ha sempre realizzato utili importanti. E pertanto riteniamo superficiale l’atteggiamento di non essere al passo con i tempi e di rimanere una azienda poco lungimirante e con una cultura padronale, non redistribuendo la ricchezza prodotta dalle lavoratrici e dai lavoratori".

Cei nacque nel 1969 come azienda produttrice di riduttori e ingranaggi differenziali. Nel tempo ha allargato la propria gamma introducendo parti di ricambio per i principali gruppi funzionali dell’autocarro come impianto sterzante e frenante, sospensioni e motore. Attualmente Cei, che conta 150 dipendenti, è leader mondiale nella ricambistica per veicoli industriali. E nel tempo è diventata una società leader nel settore dei pezzi di ricambio, esportando i suoi prodotti in gran parte del mondo. Ma sulla vicenda Cei, interpellata, preferisce, al momento, non intervenire.

p. l. t.