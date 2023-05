L’azienda ’Valletta’ ancora allagata La titolare: "Abbiamo perso tutto"

L’azienda agricola ‘Valletta’, a Fiorentina di Medicina, ha ancora l’acqua sui campi. Che si erano già allagati il 3 maggio. Duecento ettari di terreni coltivati – su 217 totali – sono stati sommersi. "Il torrente Quaderna ha rotto gli argini in più punti. Le rotture ora sembrano risolte, ma non riesce a fare defluire l’acqua. Se la pompiamo rientra in un circolo vizioso", afferma la titolare Lucia Perdisa.

Che cosa coltivate?

"Barbabietole, girasole da seme, erba medica, sorgo, grano, orzo".

Eravate pronti per la raccolta?

"Fra giugno e agosto avremmo raccolto tutto. Il ciclo era quasi finito".

Riuscirete a salvare qualcosa?

"No. Abbiamo perso tutto".

A che livello è arrivata l’acqua?

"Sui campi ce n’era un metro buono. Fossi, drenaggi... è tutto compromesso. E se non si riesce a farla defluire in fretta...".

Che cos’altro può succedere?

"Che sia a rischio anche la prossima semina. Abbiamo una terra molto argillosa. Se l’acqua rimane ancora lì si compromette anche la raccolta del prossimo anno".

Al momento, avete quantificato i danni?

"Abbiamo stimato danni per almeno 600mila euro".

Qual è, oggi, la situazione?

"Purtroppo, non vediamo ancora la luce".

Il livello dell’acqua non scende?

"Cala di un centimetro al giorno. Non sembra finire più".

Dopo le piogge del 3 maggio vi eravate attrezzati per un’altra emergenza?

"Eravamo pronti per pompare fuori l’acqua con le idrovore".

Che cosa non ha funzionato?

"Siamo circondati da canali di bonifica. Ma non sono stati in grado di reggere l’esondazione di tre fiumi. Non sono fatti per certe portate d’acqua. E ora sono fermi, non si muove niente. Non capiamo perché. Ci sono animali e pesci morti... Speriamo che qualcuno intervenga al più presto".

l. o.