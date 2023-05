Lazza: "Porto al pubblico qualcosa di epico"

di Andrea Spinelli

Se Lazza non è ancora un ’king’ della scena rap italiana come Fibra, Marra, Guè o Salmo è già sicuramente un ’prince’. E in queste vesti plana domani sera all’Unipol Arena per l’epilogo di un cammino nelle cattedrali dello sport passato di sold out in sold out. Strizzando l’occhio al brano con cui entra in scena, l’ha chiamato ’Ouver-Tour’ per sottolineare che quest’anno di live ne farà parecchi altri, a cominciare dalle venti date sotto le stelle di un’estate ad alto volume (il 5 luglio è a Parma e il 9 a Ferrara) e ai blitz sul palco dell’Electric Brixton di Londra e dello Sziget Festival di Budapest. "Volevo portare nei palazzi dello sport qualcosa di epico, capace di far capire alla gente che sono sì quello di ‘Cenere’, ma anche molto altro" spiega Lazza (al secolo Jacopo Lazzarini) 28 anni, parlando di questa esperienza indoor. "Dopo un successo così, volendo fare il furbo, avrei potuto tirare fuori la potenziale hit che ho nel cassetto e continuare su quella strada; invece ho preferito puntare su un pezzo anti-Sanremo come ‘Zonda’ perché mi sembrava giusto mostrare un altro lato di me. L’unica distinzione che conta, infatti, è quella tra musica bella e musica brutta".

A proposito di Sanremo, nella serata riservata alle collaborazioni ha voluto con lei sia Emma che la bolognese Laura Marzadori, primo violino della Scala.

"L’ho fatto per dare voce (e suono) al dualismo della sua formazione artistica. Emma ha un’attitudine molto simile alla mia, mentre Laura viene da quella classica che ho frequentato da ragazzo nelle aule del Conservatorio Verdi di Milano".

Durante lo spettacolo, infatti, suona pure il piano.

"È il mio strumento, ma in scena devo cantare e per questo l’affido ad un giovane bravissimo come Emiliano Blangero; mi fa super ridere il fatto che a scoprirlo sia stata la mia ragazza su Tik Tok. Oltre alla band, però, ho in scena un quartetto formato da due violiniste impegnate di solito con Edoardo Bennato e altri due elementi scelti di città in città".

Con chi le piacerebbe mischiare le carte prima o poi?

"La lista è lunga. Sono mega fan di Future e averlo sarebbe un vanto gigante, anche se più per sfizio che per altro. Per un rapper italiano, infatti, l’America rimane lontana e a livello di classifica contano più i feat con artisti di questa parte dell’oceano. Prova ne sia che quello di ‘Ke Lo Ke’ con Tony Effe e il francese Gazo è arrivato al disco di platino". Sfera e Rondo da Sosa, però, hanno portato la musica italiana pure oltre oceano.

"Se arrivi a Drake, arrivi a casa del Capo. E loro ci sono riusciti. Ne sono orgoglioso. Anche perché Sfera è un amico e sono stato tra i primissimi a credere in Rondo".

Lunedì scorso ha cantato al concertone del Primo Maggio.

"Quando lo guardavo in televisione, con tutta quella gente, mi dicevo: quand’è che la faccio pure io ‘sta cosa?".

Trattandosi della Festa del Lavoro, oltre alle canzoni ha contato pure il messaggio.

"Il mio obiettivo principale è portare la mia musica a tutta quella gente con la speranza di fare bella figura".

Bologna ultima tappa nei palasport. E poi?

"Mi trasferirò armi e bagagli in America per un mese-un mese e mezzo. Non ci sono mai stato. Anzi, fino a due anni fa non avevo neppure il passaporto, perché preferivo starmene in studio che affrontare la burocrazia. Poi l’anno scorso, per andare a Londra, ho dovuto farlo".

Via dalla sua Milano, quindi.

"Col tempo ho sempre meno voglia di stare nella mia città. Le voglio bene, ma ha stufato. Andare nei posti è diventato difficilissimo, non posso entrare in un ristorante che mi ritrovo un telefono in bocca. Spero che la full immersion americana mi consenta di fare una vita normale e crescere anche artisticamente".

i