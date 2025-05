Le 108 candeline di Maria. Tra nipoti, carte e ricordi

E’ nata la vigilia della ‘X Battaglia dell’Isonzo’, durante la prima Guerra Mondiale, tre giorni prima dell’apparizione della Madonna di Fatima, in Portogallo e aveva 14 giorni quando venne al mondo John F. Kennedy. Maria Fornasari vedova Ravaglia se li è lasciati tutti disinvoltamente alle spalle quegli avvenimenti e adesso, nella sua casa di via Tacconi 75, festeggia serenamente il compleanno numero 108 che la pone ai vertici delle bolognesi, delle emiliane e certamente anche delle donne italiane più longeve. Maria Fornasari è nata a Molinella l’11 maggio 1917, famiglia di agricoltori, 24 tra fratelli, cugini e nipoti, tre tori da monta, insalata, grano, patate, zappa, acqua del pozzo, bagno in tinozza e toilette tra i campi.

"Da ragazzina venivo in bicicletta da Molinella a Bologna perché avevamo i terreni nella zona delle Due Madonne, e a volte caricavo i panni sulla carriola e li lavavo nel Savena. Certi giorni, invece, andavo con mio padre in centro, con il calesse, per vendere i nostri prodotti in piazza Maggiore", racconta. Vita dura dall’alba al buio, un giorno dopo l’altro, rarissimi divertimenti, poi l’incontro con Cesare Ravaglia, stalliere dell’esercito e successivamente usciere: tre figli, Gianni, Sergio e Alvaro, tre nuore. Quattro nipoti, cinque pronipoti. Lavoro, lavoro e lavoro, qualche gita a Rimini, e qualche puntata a Lavagna, in Liguria, sulla moto del marito. Mai viste Roma, Firenze, Torino, Venezia, Milano e Napoli, mai salita su un treno, "però l’ho visto passare, come gli aerei".

Ancora adesso Maria guarda un po’ di tv, ascolta canzoni della Pizzi, di Consolini, di Achille Togliani e del Trio Lescano, "però mi piaceva anche Amadeus e i Soliti Ignoti". Praticamente imbattibile a briscola, seleziona e mescola le carte, le distribuisce, medita sulle combinazioni, controlla i punti e sorride compiaciuta quando la somma supera i 60. L’udito non è più quello di una volta e anche la mente corre indietro, verso ricordi sempre più lontani e ormai sempre più sfuocati ma, come si dice, il tempo passa "e va bene così". E allora, gran raduno di famiglia oggi in via Tacconi 75, parenti e amici, foto, abbracci e sorrisi perché Maria Fornasari vedova Ravaglia carica il fiato e spegne felicissima la candelina sulla torta che registra i suoi primi 108 anni.