Le 21 donne che fecero l’impresa

Chi erano le ventuno donne che della Costituente? Ce lo svela un libro Ventuno. Le donne che fecero la Costituzione (Edizioni Paoline) che sarà presentato oggi alle 18 nella libreria di via Altabella, 8. Nel 75esimo anniversario della Costituzione italiana, il libro di Angela Iantosca e Romano Cappelletto racconta alle ragazze e ai ragazzi (e non solo) la storia delle donne che fecero parte dell’Assemblea costituente. E che qui parlano in prima persona, mettendo in luce le tante battaglie combattute e da combattere ancora oggi. Fra le pagine emergono le loro storie, la provenienza, l’impegno e le battaglie che hanno portato avanti sacrificando spesso vita privata e famiglia in nome di un Bene superiore. Il testo, rivolto agli studenti delle scuole secondarie (13-16 anni), intende ridare dignità a chi ha lottato senza tirarsi mai indietro e vuole mostrare quanta strada ci sia ancora da percorrere.