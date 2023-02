Le ’4000 miglia’ di Amy Herzog

Debutta stasera (alle 21), ma prosegue fino al 5 marzo al Teatro delle Moline lo spettacolo 4000 miglia della drammaturga americana Amy Herzog, con produzione MaMiMò e ERT e la regia di Angela Ruozzi (dalla traduzione di Monica Capuani). In scena l’esuberante nonna interpretata dall’attrice Lucia Zotti, alle prese con il giovane nipote Alessio Zirulia. Cosa hanno in comune un ragazzo ventenne con la voglia di girare il mondo e una signora novantenne che vive sola nel West Village? Nel cuore della notte Leo si presenta alla porta dell’appartamento newyorkese di Vera. Lei è un’anziana comunista che vive sola, lui un hippie contemporaneo: a loro, creando ulteriore scompiglio, si aggiunge la ex ragazza di Leo.