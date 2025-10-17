Le accuse ai Vildoza. Prima la lite in strada per l’ambulanza. Poi le botte ai sanitari

Il suo ‘terzo tempo’ Luca Vildoza l’ha passato in Questura. Dove il cestista della Virtus, fresco fresco di vittoria con il Monaco, è stato accompagnato assieme alla moglie, la pallavolista serba Milica Tasic, dopo una lite stradale sfociata nell’aggressione a un’operatrice della Croce Rossa. Una vicenda che ha dell’incredibile, che ha portato all’arresto della coppia, che adesso risponde di lesioni a personale sanitario.

Tutto sarebbe iniziato intorno alle 23, appena finito il match di basket giocato al Paladozza. Stando a quanto ricostruito, Vildoza e la moglie, che si stavano allontanando a bordo della loro Mercedes e avevano fretta di andare a prendere cibo d’asporto e tornare a casa, si sarebbero trovati la strada bloccata da un’ambulanza della Croce Rossa, con il personale che, in quel momento, stava impostando il navigatore per andare su un intervento urgente. Probabilmente infastidito dall’ostacolo, il playmaker argentino avrebbe iniziato a lampeggiare al mezzo di soccorso e avrebbe anche insultato i sanitari, per poi procedere in direzione dei viali. Dove, una manciata di minuti dopo, l’ambulanza avrebbe di nuovo incrociato la sua strada. Entrambi i mezzi si trovavano in viale Silvani, diretti verso porta San Felice, l’ambulanza con i segnali accesi chiedeva strada per andare a soccorrere un ferito. A quel punto sarebbero iniziate le condotte contestate al giocatore, che avrebbe iniziato con frenate e manovre a zig zag a ostacolare l’ambulanza, che avrebbe anche rischiato di tamponare la Mercedes. A quel punto gli operatori della Croce Rossa sono scesi, per andare a chiedere conto a Vildoza del suo comportamento. È a questo punto che, stando a quanto riferito dai sanitari alla polizia, la situazione sarebbe degenerata: a pagare il prezzo più alto, un’operatrice di 54 anni che sarebbe stata aggredita da entrambi gli sportivi, prima dalla pallavolista che l’avrebbe afferrata per i capelli e poi per il collo, e poi dal giocatore di basket che dopo averla presa per un braccio, l’avrebbe poi sollevarla stringendola per il collo.

In viale Silvani, in quegli attimi di caos, è arrivato il mondo: prima si è fermata una gazzella dei carabinieri di passaggio; poi, chiamata dai sanitari, è arrivata la polizia. Intanto, si erano portati sul viale anche membri del team Virtus. I due sportivi sono stati quindi accompagnati in Questura, per ricostruire quanto accaduto: all’esito degli atti, sono stati arrestati per lesioni a personale sanitario, un reato che prevede una pena da 2 a 5 anni. Intanto, l’operatrice della Croce Rossa era andata a farsi refertare al pronto soccorso, dove i medici hanno stimato una prognosi di 5 giorni. In mattinata i coniugi Vildoza, dopo una notte ai domiciliari in vista della direttissima che era stata fissata per mezzogiorno, sono stati rimessi in liberta ex articolo 121 dal pm Flavio Lazzarini.

La vicenda ha creato sconcerto in città. A stigmatizzare per primo l’accaduto è stato il comitato bolognese della Croce Rossa, che è "al fianco dei propri volontari che hanno saputo gestire con professionalità, coraggio e spirito di servizio una situazione francamente al di fuori di ogni comprensione. L’hashtag di Croce Rossa Italiana #nonsiamounbersaglio, più di mille parole, da il senso della missione che ha l’associazione: aiutare, rendersi disponibili, essere indipendenti e neutrali. E Croce Rossa fa questo nel mondo, dal 1864, con impegno e professionalità. Episodi come quello accaduto a Bologna sono esecrabili, ma non faranno venir meno l’impegno delle donne e degli uomini di Croce Rossa Italiana a compiere al meglio il servizio che hanno deciso di offrire alla comunità".