Le agevolazioni e i contributi

Diritto allo studio: tema da approfondire. ‘No tax’ area a 24.500 euro di Isee e contributi affitto di 1.000 euro: ecco l’attenzione dell’Alma Mater

per il dirittoallo studio.

Le studentesse e gli studenti capaci e meritevoli, ma privi di mezzi possono usufruire delle

agevolazioni offerte dall’Ateneo, a partire dalle contribuizioni studentesche: zero tasse per chi ha un Isee famigliare fino a 24.500 euro e la possibilità di pagare una tassa ridotta anche oltre questa soglia, grazie a un sistema di calcolo progressivo che tiene particolarmente conto dei redditi bassi e medi, oltre ai requisiti di merito.

Grazie a queste misure messe in campo da Unibo, oltre la metà

degli studenti iscritti attualmente ha accesso a una contribuzione ridotta o all’esenzione dalle tasse.

Inoltre, per gli studenti fuori sede l’Ateneo stanzia seicento contributi da 1000 euro per l’affitto della casa.

Ma non è tutto. Alma Orienta, infatti, sarà anche l’occasione per scoprire le innumerevoli opportunità offerte dall’Alma Mater, ed ER.GO per e oltre lo studio.