Le Aldini Valeriani si fanno nuove: pronte le prime dieci aule

Dieci aule nuove di zecca, dal pavimento alle porte fino agli infissi e alle tende, corridoio antistante incluso, all’Iis Aldini Valeriani: a tagliare il nastro a questi oltre 900mila euro di lavori sono stati Daniele Ruscigno, delegato alla Scuola per la Città metropolitana, e il preside Pasquale Santucci.

Fine dei lavori per la prima delle cinque tranche del cantierone da 3,5 milioni di euro con cui la Città metropolitana sta rimettendo a nuovo l’istituto di via Bassanelli, in cui ogni giorno si formano 2.500 studenti tra tecnico e professionale. Un cantierone che si concluderà entro il 2024-2025. Dopo le aule, il cronoprogramma prevede il rifacimento da oltre un milione di euro del tetto della parte centrale delle Aldini Valeriani (cioè quello sopra i laboratori e la palestra) e di tutti e 16 i bagni (oltre 900mila euro). Gli ultimi lavori (oltre 300mila euro) riguarderanno invece l’ottenimento del Cpi (Certificato prevenzione incendi).

Risorse "ben spese – commenta Ruscigno – perché sono un maxi-investimento per uno dei principali asset del nostro territorio, che deve continuare a crescere anche per dare una risposta a tutte le esigenze che vengono dal territorio stesso". Soddisfatto anche il preside Santucci: "Si tratta di interventi importanti, che ci consentono di avere struttura e sostanza per realizzare quegli ambienti di apprendimento che noi, come scuola, stiamo dal canto nostro portando avanti per quanto riguarda la parte educativa e didattica".

L’obiettivo, prosegue, è realizzare delle aule che facciano da "punti di incontro e di dialogo per i ragazzi e che permettano quella didattica ’live’ che prevederà l’integrazione tra la didattica in presenza e tutte le possibili connessioni via Internet, per prepararci alla rivoluzione della rete dell’intelligenza artificiale che plasmerà il nostro futuro e le professioni del futuro".