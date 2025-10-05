Le ambulanze del 118: disagi per il corteo, ma emergenze garantite

Non è stata una giornata semplice nemmeno per le ambulanze del 118, quella di venerdì, quando si è svolto lo sciopero nazionale che ha visto scendere per le strade di Bologna almeno 80mila persone. Il grande corteo di protesta contro il massacro nella Striscia di Gaza e il trattamento subito dagli attivisti della Global Sumud Flotilla abbordata dagli israeliani, si è riversato nelle vie della città: l’occupazione di tangenziale e autostrada ha bloccato il traffico fino a sera.

Le ambulanze hanno trovato difficoltà nel loro tragitto. Ma, come viene specificato dall’Azienda Usl di Bologna analizzando i dati registrati dalla Centrale del 118, nessun mezzo in servizio per l’emergenza ha ritardato. Infatti, quei veicoli devono prestare soccorso entro otto minuti dalla chiamata (se su un percorso cittadino, ndr), altrimenti un altro mezzo deve partire da una seconda sede per arrivare in tempo. Questo, viene ribadito, non è successo nella giornata di ieri, anche perché, in vista della manifestazione, il servizio di soccorso del 118 era stato potenziato con un’ambulanza in più e relativo personale a bordo.

Il servizio che ha subìto più rallentamenti è stato quello relativo ai trasporti in ambulanza di pazienti da un ospedale all’altro o da ospedale a Rsa, nel caso di anziani. Non è ancora possibile per la Centrale 118 calcolare quanto è stato il ritardo medio dei mezzi, in quanto questo tipo di trasporto si compone di centinaia di viaggi che vengono effettuati ogni giorno tra gli ospedali cittadini, quelli della provincia e le residenze per anziani. In questo caso, i pazienti non sono in una situazione di urgenza ma, sicuramente, i rallentamenti nel rientro nelle strutture di riferimento o in quelle deputate all’esame da effettuare, ha creato disagio.

Medesima situazione viene confermata dalla Croce Rossa di Bologna che effettua decine di trasporti ogni giorno. La direzione della Cri sottolinea che tutti gli equipaggi, nel rispetto del servizio di assistenza alla popolazione, erano al lavoro.

Monica Raschi