Le analisi dei cittadini sulle acque dell’Idice: "Valori da approfondire"

Sono stati resi noti i risultati di una campagna di Citizen science relativa alla salute delI’Idice. La Citizen Science rappresenta un nuovo approccio alla raccolta di dati di interesse scientifico, che prevede il coinvolgimento e la partecipazione attiva della popolazione. In questo caso per popolazione s’intende quella dei cittadini già di per loro "portati" a questo tipo di attività, i quali previa una brevissima formazione e la messa a disposizione di semplice materiale tecnico, siano in grado di eseguire fondamentali analisi ambientali. Per questa specifica attività un gruppo di cittadini ha svolto nel corso dell’anno periodici campionamenti lungo il torrente e analizzato alcuni parametri indicatori della salubrità dell’acqua. Le analisi sono state fatte dai cittadini stessi che hanno usato appositi kit di reagenti.

"L’iniziativa è nata dal basso – commenta Stefano Pezzi, assessore alle Politiche ambientali – direttamente proposta dai cittadini e da associazioni, e il Comune di Budrio l’ha finanziata, appoggiando pienamente percorsi di questo tipo che avvicinano i cittadini alle problematiche ambientali e al proprio territorio". Lo stesso assessore poi aggiunge e sottolinea: "Il ruolo più importante di tale metodologia è soprattutto quello di creare una sorta di ’sentinella’ per i fenomeni studiati. Si tratta quindi di ’mettere la pulce’ circa qualche evidenza riscontrata dalle osservazioni dai cittadini, la cui caratterizzazione esatta deve però essere eseguita poi con strumenti più accurati e modalità classiche. L’esperienza di Citizen Science sulla qualità delle acque del torrente Idice ha evidenziato una buona qualità degli indicatori di inquinamento inorganico da una parte e qualche picco di inquinamento organico dall’altra. Quest’ultimo aspetto andrebbe prima di tutto approfondito per avere o no delle conferme".

z. p.