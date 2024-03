Le arti per celebrare la donna

Libri, cinema, poesia, danza, arte, incontri e conferenze a Sasso Marconi per il cartellone delle iniziative collegate all’8 marzo. Si inizia venerdì alle 15 a Colle Ameno con un evento multidisciplinare organizzato dal Gruppo "Marija Gimbutas". Un pomeriggio per celebrare la donna attraverso le arti (poesia, letteratura, danza e canto), con letture e performance artistiche ispirate al libro "Maria che del mare hai nome", di Antonella Barina, e la proiezione di un video di Devana, dedicato ai megaliti di Minorca. Poco dopo nella sala comunale Renato Giorgi la prosecuzione con la conferenza di Guido Mascagni sull "Donne che hanno lasciato il segno". Un’iniziativa promossa dall’associazione Amici della Primo Levi "Valle del Reno" per celebrare figure femminili che hanno offerto un importante contributo all’arte, alla cultura e al progresso, con un focus su Tina Modotti, fotografa e attivista vissuta nella prima metà del ‘900. La sera alle 21 appuntamento al cinema comunale per il film ‘Il caftano blu’, opera della regista marocchina Maryan Touzani, con ingresso gratuito per tutte le donne. Il 9 marzo alle 15 incontro a cura delle missionarie dell’Immacolata Padre Kolbe al Cenacolo Mariano di Borgonuovo.