Le associazioni dei proprietari: "Per i cittadini costi esorbitanti"

La direttiva Epbd (acronimo di ‘Energy Performance of Buildings Directive’) non convince le associazioni di categoria. Per i cittadini i costi stimati sarebbero anche superiori a quelli analizzati da Nomisma e riportati ieri sul Carlino: tra 40.000 e 100.000 euro. A puntare il dito è soprattutto Confabitare: "Le famiglie dovrebbero affrontare costi tali da richiedere diverse decadi per essere ammortizzati, senza alcuna garanzia di un reale risparmio sulle bollette, specialmente considerando la privatizzazione in corso del settore energetico – puntualizza il presidente Alberto Zanni (foto a sinistra) –. La realtà è che non tutti sono in grado di affrontare i costi previsti, con il concreto rischio che gli immobili non adeguati subiscano una rilevante svalutazione, innescando potenziali fenomeni speculativi". E ancora: "Abbiamo numerosi interrogativi sull’assistenza per i meno abbienti e sulle sanzioni per gli Stati membri che non rispetteranno i parametri – incalza Zanni –. Critichiamo l’attuale direttiva per la mancanza di considerazione verso la salvaguardia della proprietà privata e della dignità delle famiglie".

Anche Ape Confedilizia si spende sull’argomento attraverso le parole del presidente Giovanni Govi: "Continuiamo ad esprimere la nostra contrarietà nei confronti di una direttiva che persevera nel prevedere traguardi irrealistici. La previsione della riduzione del consumo energetico del 16% entro il 2030 e l’obiettivo delle emissioni zero nel 2050 sono traguardi irrealizzabili, che non tengono conto della realtà del patrimonio immobiliare italiano, costituito da una diffusa proprietà edilizia, spesso in condominio, di famiglie e di proprietari medio-piccoli e delle stratosferiche risorse, del tutto insussistente, che tali obiettivi richiederebbero".

"In Italia abbiamo 11 milioni di edifici residenziali, di cui otto milioni costruiti prima degli anni ‘70 – aggiunge Enrico Rizzo, presidente di Asppi (l’Associazione sindacali piccoli proprietari immobiliari) –: si parla di interventi su almeno 5 milioni di abitazioni e una spesa media di 50.000 euro. I cittadini non riusciranno a fare i lavori con i propri risparmi e molti associati sono anziani: la preoccupazione è quella di trovarsi un’altra tegola sulla testa a causa di normative che, se non sono assistite da aiuti di Stato, creano problemi".

Francesco Moroni