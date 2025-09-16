Le associazioni di categoria deluse:: "Servono regole, no diktat e divieti"

Le associazioni di categoria non reagiscono con positività alle parole dell’assessore Laudani (Urbanistica) sugli affitti brevi. A cominciare da Confesercenti: "No ai divieti, sì a una regolamentazione concertata in un tavolo di confronto con le associazioni e con gli operatori", chiedono le imprese aderenti ad Aigo (l’Associazione italiana gestori ospitalità e ricettività diffusa).

"Gli affitti brevi – ricordano i vertici di Aigo Confesercenti – hanno contribuito non poco allo sviluppo turistico e alla creazione della ‘Destinazione turistica’ che Bologna non aveva mai avuto. È vero che c’è bisogno di una regolamentazione del settore, ma senza divieti e senza diktat. Chiediamo che sia istituito quanto prima un tavolo di confronto tra le istituzioni e i rappresentanti dei nostri operatori". Gli operatori Aigo in chiusura precisano: "Non esiste l’overtourism a Bologna".

Altolà alla misura anche da Confabitare: "Non è limitando i metri quadrati che si invogliano i proprietari ad affittare a famiglie, studenti o lavoratori – sottolinea il presidente Alberto Zanni –. Penalizzare gli affitti brevi significa ridurre l’attrattività della città ed escludere intere fasce di visitatori. In questo modo si colpisce senza costruire alternative, si mette un freno a chi ha migliorato Bologna offrendo ospitalità ai turisti che hanno speso nei ristoranti e nei negozi. La città è a un bivio: si rischia di bloccare il mercato con divieti che non risolvono i problemi e finiscono per creare rigidità".

fra. mor.