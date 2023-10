Le associazioni si mettono in mostra al Borgo

Le associazioni di Granarolo, capitanate dal Tavolo del Volontariato, organizzano, con il coordinamento del Comune, la seconda edizione della Festa del Borgo, che si terrà sabato, al Borgo Servizi. Un convegno in biblioteca sul tema dei giovani e volontariato aprirà il programma del mattino. In contemporanea dalle 10 si terrà una lettura animata in biblioteca per i bambini. Dalle 12.30 apriranno gli stand gastronomici e i banchetti curati dalle associazioni, con tante specialità, dalle piadine al cibo etnico. La Festa entrerà nel vivo dalle 14 con due appuntamenti principali: all’esterno, le associazioni saranno presenti con i loro punti informativi lungo il percorso; negli spazi interni del Borgo Servizi si potranno visitare le sedi delle associazioni, che offriranno anche delle attività laboratoriali. Si terranno poi anche una esposizione di motociclette, oltre a musica e danze: la "Corale La Zingarella" si esibirà in un concerto pop-gospel, I amigh ed Granaròl porteranno al Borgo il teatro dialettale e Casa Mokaite, con il coordinamento di Mondodonna, offrirà balli.

Dalle 14 alle 17.30 sarà aperto straordinariamente il Poliambulatorio per dare vita al "Villaggio della salute": l’obiettivo è promuovere la prevenzione grazie a punti informativi sull’attività fisica e il movimento, la corretta alimentazione e stili di vita, gli screening oncologici. Ci sarà anche un ambulatorio vaccinale per alcune patologie e fasce di età, fra cui Herpes Zoster (Fuoco di Sant’Antonio, per i nati nel 1958), HPV (Papillomavirus, per ragazze nate nel 1998), e saranno presenti anche i medici di medicina generale di Granarolo.

"Dopo il risultato dell’anno scorso, la Festa del Borgo si arricchisce quest’anno dell’adesione di tante associazioni, non solo di stampo socio-assistenziale, ma anche ricreativo e culturale – sottolinea Giuliana Bertagnoni, vicesindaco e assessore alla Sanità e Servizi sociali -. Che questo festoso inizio sia di buon auspicio ad un anno di lavoro intenso e proficuo per tutto il mondo del volontariato. Inoltre, l’altra novità è che, grazie alla disponibilità di Ausl e Distretto Pianura Est, il Poliambulatorio resterà aperto per promuovere presso la cittadinanza la prevenzione e fornire informazioni sui servizi, cercando di riallacciare un legame di vicinanza e condivisione, messo duramente alla prova dalle problematiche sanitarie degli ultimi anni".

Zoe Pederzini