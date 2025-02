Le avventure di un palloncino tra i sogni scoppiati

La cultura fa bene. Non solo alla mente, ma anche alla salute. È questa la tesi alla base del progetto di teatro per famiglie ’Sciroppo di Teatro’ portato avanti da Ater Fondazione che mette in rete gli Assessorati alla Cultura, alla Sanità e al Welfare della nostra regione per promuovere il teatro per famiglie come strumento di welfare culturale e coesione sociale.

Così domani pomeriggio alle 16,30 al tetro Laura Betti di Casalecchio è di scena ’Balloon adventure’ di Collettivo Clown: due clown aviatori si mettono sulle tracce di un palloncino scappato, portando il pubblico in un viaggio straordinario a Balloonia. Qui trovano sogni persi, scoppiati e sgonfi, cercando di riportarli a terra con coraggio e creatività. Uno spettacolo coinvolgente adatto ai bambini dai 4 anni in su, che combina clownerie e pantomima per creare un’esperienza teatrale unica e suggestiva.

Il prossimo e ultimo appuntamento di Sciroppo di Teatro in programma al Teatro Laura Betti di Casalecchio è ’Hansel e Gretel’ di Teatro Crest, il 16 marzo sempre alle ore 16,30.