Le aziende al top producono energia pulita

Le aziende che stanno al passo con i tempi nell’investire in energia pulita sono quelle che sanno guardare al futuro. Se anche nell’immediato l’impegno economico non ha un riscontro consistente lo avrà un domani e comunque la reputazione di un gruppo imprenditoriale si misura sul piano internazionale con le scelte di rispetto verso l’ambiente. Illumia, impresa bolognese che opera sul mercato libero dell’energia elettrica e del gas naturale, fa capo alla famiglia Bernardi. Riassumiamo l’operazione fatta sull’energia pulita. Sul tetto degli stabilimenti aziendali è stato allestito un grande parco fotovoltaico per l’autoproduzione di energia elettrica. Completato da qualche settimana, copre una superficie di oltre 550 metri quadrati, ha una potenza pari a 100 kilowatt picco (Kwp) e una produzione annua di oltre 113 megawatt-ora (Mwh). Il progetto consentirà un abbattimento delle emissioni di anidride carbonica di circa 100 tonnellate all’anno. E-Wide è la società ’Esco’ costituita all’inizio del 2021 come risposta del Gruppo Tremagi, holding di Illumia, alle sfide attuali e future legate alle fonti di energia rinnovabili e all’efficientamento energetico. Dell’energia prodotta, pari a 113.119 kilowatt-ora, solo 74.624 saranno destinati all’autoconsumo. Il resto sarà destinata alla cessione in rete. Scelte come questa confermano la svolta strategica in atto nel mondo industriale.

