Le aziende Cna confermano. Barnabei come presidente. Battaglioli all’Agroalimentare

All’istituto Montessori-Da Vinci di Alto Reno Terme l’assemblea elettiva Cna dell’area appennino bolognese. Al voto gli associati Cna che hanno la sede nei Comuni di Castel D’Aiano, Castel di Casio, Castiglione dei Pepoli, Gaggio Montano, Grizzana Morandi, Marzabotto, Monzuno, San Benedetto Val di Sambro, Vergato, Alto Reno Terme, Camugnano, Lizzano in Belvedere. Le imprese Cna hanno confermato come loro presidente Silvia Bernabei (a destra) dell’azienda Bernabei Trasporti di Castel di Casio.

Silvia Bernabei nasce nel 1992 a Porretta Terme. Laureata in Giurisprudenza a Bologna con tesi in diritto dei Trasporti, decide di entrare nell’azienda di famiglia, Bernabei Trasporti srl, fondata nel 1981 dai genitori; anche durante gli anni di studio ha sempre gravitato nel settore per avviare il laborioso percorso del passaggio generazionale. Si occupa della parte amministrativo-gestionale dell’impresa, formandosi con corsi di specializzazione, in materia di risorse umane, comunicazione e finanza.

Per la presidenza Cna sono stati eletti: Luca Battaglioli della ditta Agritur di Lizzano in Belvedere specializzata nella trasformazione e lavorazione della frutta (Agroalimentare), Silvia Bernabei della Bernabei Trasporti di Castel di Casio (Fita trasporti), Morena Dondarini della F-lli Nanni di Alto Reno Terme (Installazione impianti), Luigi Ottonelli della ditta Luigi Ottonelli ottico di Gaggio Montano (Benessere e Sanità), Luciano Rapezzi della Alfec di Castiglione de Pepoli specializzati in serramenti (Produzione) e Marcello Santoro della ditta Santoro Costruzioni (Costruzioni).