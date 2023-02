Le aziende donano un Doblò per il trasporto dei più fragili

Parte sul territorio di San Giovanni in Persiceto ’Progetti del Cuore’, per garantire il servizio di trasporto sociale gratuito agli anziani e ai cittadini diversamente abili. Il progetto vedrà la donazione di un Fiat Doblò completamente attrezzato. A beneficiare dell’automezzo sarà la Fondazione Ant, che è la più ampia realtà non profit italiana per le attività gratuite di assistenza medica specialistica domiciliare ai malati di tumore e prevenzione oncologica.

"Avere un mezzo attrezzato per il trasporto dei nostri ragazzi è uno strumento eccezionale- specifica la presidente dell’Ant, Raffaella Pannuti - che ci permette di dare risposta alle nostre tante esigenze. A Bologna e nella sua provincia ANT è attiva dal 1985 con un’ampia équipe multidisciplinare composta da oltre 34 medici, 24 infermieri e 8 psicologi. Nel corso del 2016, il nostro staff ha portato assistenza, nel Bolognese, a oltre 3.100 famiglie, oltre che nel comune di San Giovanni in Persiceto".

"Per i nostri medici, che in una sola giornata coprono interi territori e visitano a domicilio tante persone, un’auto è un mezzo di lavoro indispensabile, quasi al pari della strumentazione tecnica e sanitaria- conclude la Pannuti - Per questo dobbiamo ringraziare le aziende che, apponendo il loro marchio su questi mezzi, rendono possibile per noi ricevere in comodato d’uso gratuito un veicolo attrezzato, adatto anche per il trasporto di sedia a rotelle".

Tra i testimonials di ’Progetti del Cuore’ figurano nomi noti dello sport e dell’impegno sociale, tra cui Annalisa Minetti, Beppe Signori e Andrea Devicenzi: esempi di persone vere, piene di passione, campioni fortemente impegnati nel sociale, che sfidano ogni giorno i propri limiti e combattono contro i pregiudizi, mettendo la loro popolarità al servizio del prossimo. Gesti semplici, ma importantissimi, che ognuno di noi dovrebbe seguire. Le aziende potranno trasferire sul proprio marchio il valore aggiunto di questo nobile progetto, ricevendo in cambio un sicuro riconoscimento da parte della comunità. Proprio in questi giorni la società incaricata ’Progetti del Cuore’ si occuperà di informare i titolari della attività economiche sulle caratteristiche dell’iniziativa.