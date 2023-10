Le aziende incontrano gli studenti

Domenica all’istituto Montessori-Da Vinci di Alto Reno Terme si è svolta una tappa de "Il Festival Della Cultura Tecnica", un momento di incontro tra studenti e le aziende del territorio giunto ormai alla sua decima edizione. Quest’ anno la tematica era incentrata sull’obiettivo 10 dell’ Agenda Onu 2023 "Quali Saperi per Ridurre Le Diseguaglianze" con il titolo della manifestazione è stato " La disuguaglianza? La Scienza e la Tecnica dicono No!". Il senso di questo slogan è che il progresso debba essere a favore dell’ uomo, non contro e che i divari di ogni tipo debbano essere ridotti, siano essi di natura sociale, economica, culturale o altro. Particolare attenzione è sempre stata posta, al Montessori- Da Vinci, alle pari opportunità e da anni, in collaborazione con la città metropolitana e in continuità con le scuole medie, porta avanti Tecjnoragazze, un progetto che è finalizzato all’approccio delle studentesse al mondo della tecnologia, tradizionalmente ad appannaggio delle persone di sesso maschile. Oltre alle aziende partecipanti che già da anni hanno conosciuto lo spessore formativo dei ragazzi che si diplomano in questo istituto, anche in questa occasione si è registrato anche l’entusiasmo delle associazioni, tra cui la Cna per lo sviluppo di un tema quotidiano nel mondo del lavoro. Era presente anche il sindaco di Alto Reno Terme Giuseppe Nanni.