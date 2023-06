Le battaglie tra i monti in una serie televisiva

Storie di guerra, di amori, di vita contadina sull’Appennino bolognese, modenese e toscano, raccontate in una miniserie televisiva di quattro episodi di circa 30 minuti ciascuno, girati nei territori di Gaggio Montano e Castel d’Aiano, ma anche tra il Modenese e la Toscana. "Mountainmen – Linea gotica 1945" è il titolo di quest’opera che fa rivivere gli eventi e le battaglie della seconda guerra mondiale, accaduti tra il febbraio e l’aprile 1945, fra l’esercito tedesco e gli uomini della 10ª Divisione da Montagna, con il contributo e i sacrifici della popolazione. Tra le altre spicca la figura di Mariarosa, realmente esistita, che si innamorò di John Magrath, soldato della ‘10ª’, il solo ad aver ricevuto, durante il conflitto, la Medaglia d’Onore del Congresso, la più alta onorificenza militare dell’esercito degli Stati Uniti.

Regista è Luciano La Valle che è autore anche della sceneggiatura basata su fatti realmente accaduti e su testimonianze di due reduci ancora in vita. Produttori esecutivi sono i bolognesi Andrea e Giuliano Gandolfi insieme a Guglielmo Mattiello, supportati dal Gruppo Culturale Il Trebbo di Montese, dalla Regione Emilia Romagna, dai comuni di Gaggio Montano, Castel d’Aiano, Montese e di San Marcello Piteglio, e da aziende e privati. Il film è doppiato in inglese e italiano ed è prevista la diffusione anche negli Stati Uniti. La presentazione in inglese è fissata a Montese l’11 giugno, alle 10, a invito, e vi parteciperanno i 122 discendenti dei soldati della 10ª da Montagna, Gupta Ragini, console generale degli Stati Uniti a Firenze, il colonnello Sérgio Alexandre de Oliveira, addetto militare all’Ambasciata brasiliana di Roma, sindaci e altre autorità. Il 17 giugno, invece, sarà la volta della prima in lingua italiana, sempre a Montese, Sala Dallari, a ingresso gratuito, previa prenotarvi sul sito www.memorieditalia.it. Saranno programmate presentazioni nei comuni delle provincie di Bologna, Modena e Pistoia.

w. b.