Le bellezze della valle spiegate dagli studenti

Ventinove buoni motivi per dedicare due giorni alle terre del Reno, del Lavino e del Samoggia. Il 15 e il 16 aprile infatti torna l’Open weekend promosso dalla rete delle pro loco che fanno capo ai cinque comuni dell’Unione: Casalecchio, Zola, Sasso, Monte San Pietro e Valsamoggia. Con la novità che ad accogliere, organizzare e spesso guidare i 29 eventi gratuiti in programma saranno i 53 studenti di due classi quinte dell’istituto tecnico economico Salvemini che da diversi mesi si stanno preparando nella gestione di visite guidate, degustazioni, escursioni e passeggiate riunite in un cartellone che ha già aperto la lista delle prenotazioni. Il primo appuntamento è la visita guidata all’Abbazia di Monteveglio condotta dai frati della comunità dei Fratelli di San Francesco. Tutti aperti i musei della zona: il Crespellani di Bazzano, l’Ecomuseo della collina a Castello di Serravalle, il museo Marconi a Sasso, la collezione Nigelli a Monte San Pietro, Cà la Ghironda a Zola e la casa museo Nena di Casalecchio. Poi monumenti nazionali come Palazzo Albergati di Zola e la Chiusa di Casalecchio, il salumificio Alcisa e una raffica di cantine e agriturismi, un caseificio e la Conserva di Calderino.

I trekking guidati toccheranno gli ambienti più diversi e ad offrire uno sguardo particolare saranno i volontari delle nove pro loco coinvolte e gli alunni del Salvemini: "L’organizzazione di questo evento coinvolge da diversi mesi 53 studenti delle classi 5S e 5T dell’indirizzo turistico che, grazie agli incontri formativi e all’affiancamento costante dei volontari delle pro loco e dei docenti, hanno sviluppato e concretizzato il loro percorso di studi in un’attività di marketing territoriale -spiega la prof. Antonella Fornari- I ragazzi, infatti, sono stati suddivisi in nove gruppi in base alle località in cui abitano e ad ognuno di loro è stato attribuito un ruolo corrispondente alle diverse funzioni aziendali di realizzazione dell’evento. Gli studenti, dopo un’attenta analisi delle risorse paesaggistiche, culturali ed enogastronomiche delle colline tra Bologna e Modena hanno ideato proposte turistiche per i visitatori"

Questa è la novità della quarta edizione dell’Open weekend: "Un progetto sicuramente ambizioso e sfidante ma che crediamo utile per tutti: per le nostre Pro loco che possono sempre più aprirsi alle nuove generazioni, e per i ragazzi che potranno completare il loro percorso scolastico con un’esperienza nuova che li renderà sempre più "Ambasciatori territoriali" commenta la presidente di Pro loco Crespellano Anna Cinquegrana affiancata dal referente tecnico del progetto Andrea Scagliarini.

Gabriele Mignardi