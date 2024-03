Le bellezze liberty di Palazzo Rosso hanno un sito

Dopo importanti e minuziosi lavori di restyling ora Palazzo Rosso di Bentivoglio ha un sito web personalizzato. Il nuovo sito è dedicato anche a Carlo Alberto Pizzardi. Palazzo Rosso di Bentivoglio, perla del Liberty bolognese e un tempo dimora del marchese Carlo Alberto Pizzardi, ha un suo sito creato a seguito dell’inserimento della struttura fra le "Case e studi degli illustri dell’Emilia-Romagna", gli è interamente dedicato. A seguito del riconoscimento del marchio regionale "Case e studi degli illustri", il Comune di Bentivoglio ha infatti risposto all’avviso per il sostegno ad iniziative di valorizzazione di case e studi delle persone illustri con il progetto Il paesaggio culturale tra Palazzo Rosso e Museo Casa Frabboni, ed è stato ammesso a finanziamento. Il progetto prevede numerose azioni tese a valorizzare le due figure di Carlo Alberto Pizzardi e Natale Guido Frabboni e il territorio che i due illustri hanno contribuito a trasformare a livello sociale, culturale, politico e architettonico. Tra queste il sito internet in cui si raccontano la vita e le opere di Carlo Alberto Pizzardi e si raccolgono informazioni e approfondimenti sulla storia, l’architettura, gli ambienti e in generale gli spazi esterni e interni di un edificio che è testimone di un’eleganza senza tempo: https://palazzorossobentivoglio.it/.