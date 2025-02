Le biciclette elettriche spaccano il Comune

Se sei di Bazzano puoi chiedere il contributo, se sei di Savigno no. Eppure il Comune è lo stesso: Valsamoggia, nato 11 anni fa dalla fusione degli ex municipi di Crespellano, Bazzano, Monteveglio, Castello di Serravalle e Savigno. Il contributo di cui si parla è quello che la Regione Emilia-Romagna ha messo a bando per l’erogazione di incentivi ai cittadini per l’acquisto di biciclette a pedalata assistita. Ebbene, come ha appurato la consigliera regionale Valentina Castaldini di Forza Italia, ad esso in Valsamoggia possono partecipare solo i cittadini residenti negli ex municipi classificati dalla stessa Regione nei territori di pianura (Crespellano, Bazzano e Castello di Serravalle).

Sono invece esclusi quelli di Appennino (Savigno e Castello di Serravalle). Una discriminazione evidente, secondo la Castaldini, che sull’argomento ha appena presentato un’interrogazione, spiegando che "alcuni cittadini che volevano partecipare al bando hanno chiesto se, come residenti nel Comune di Valsamoggia, potevano presentare domanda. Un funzionario della Regione ha risposto loro che non potevano avere accesso ai contributi ai sensi di quella zonizzazione".

Un’assurdità, secondo la consigliera, che evidenzia "l’ennesimo pasticcio amministrativo nato dalla fusione forzata dei Comuni, che invece di semplificare la vita ai cittadini ha creato nuove disuguaglianze e problemi burocratici. Una scelta arbitraria che genera un’ingiustizia inaccettabile tra cittadini dello stesso Comune", dice, chiedendo che la Regione corregga questa stortura e garantisca pari opportunità di accesso ai fondi a tutti i residenti di Valsamoggia. Milena Zanna, sindaca di Valsamoggia, trova invece ‘pretestuoso’ che si metta ancora in discussione questa riforma "che ha garantito al territorio crescita e qualità dei servizi: la zonizzazione è un criterio presente in molti bandi e, nella maggior parte dei casi, premia e valorizza le caratteristiche e le peculiarità territoriali che le diverse municipalità di Valsamoggia hanno e rivendicano. Nel caso specifico, va notato che solo una parte del territorio è soggetta alle limitazioni previste dal Piano aria e, di conseguenza, alle relative compensazioni, tra cui quella prevista dal bando".

Gabriele Mignardi