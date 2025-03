Le ’brutte storie’ da combattere tra omofobia e razzismo

Feltrinelli, in collaborazione con l’associazione ’Il Razzismo è una brutta storia’, dedica tutto il mese di marzo a ’Il paese delle meraviglie’, una lunga rassegna di incontri, talk e dibattiti in tutte le librerie Feltrinelli, pensata e realizzata per stimolare una riflessione sulle molteplici e sfaccettate forme di discriminazione del nostro tempo. Saranno ospiti alcuni dei nomi più autorevoli della letteratura, dello sport e della musica. Un percorso in 13 appuntamenti che naturalmente coinvolge anche la libreria Feltrinelli di piazza Ravegnana in città dove giovedì prossimo, 6 marzo, alle 18 si terrà il panel ’Omofobia e razzismo, una o due brutte storie?’ con lo scrittore Saif ur Rehman (Hijra, Fandango), la sociologa e attivista Porpora Marcasciano (foto), consigliera comunale a Palazzo d’Accursio e candidata al Premio Nobel per la Pace 2025, Siid Negash, consigliere comunale di Bologna e Mauro Muscio, editore, libraio e attivista LGBTIQ. In dialogo con la giornalista Alessandra Arini.

Ad arricchire il mese tematico c’è anche un concorso realizzato in collaborazione con Prima Effe. Feltrinelli per la scuola, rivolto a studenti e studentesse delle scuole primarie e secondarie, a cui è stato chiesto di interpretare nella forma espressiva da loro ritenuta più efficace il tema ’Quella volta che… il razzismo non esisteva?’. A questo concorso si affianca una proposta bibliografica di oltre 100 suggerimenti di lettura, esposta in tutte le librerie Feltrinelli e online su feltrinelli.it, sui temi della migrazione, della diversità e dell’emancipazione.