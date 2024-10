Le Budrie, dopo 70 anni la rimpatriata degli scolari

Si sono ritrovati, ancora una volta, gli scolari che il primo ottobre del 1954 iniziavano la prima elementare alle scuole della frazione de Le Budrie di San Giovanni in Persiceto. "E’ stato bello rincontrarsi – dice Loris Nadalini, uno degli organizzatori della rimpatriata -, ed è stata l’ottava volta. Noi ex scolari, frequentammo le elementari a Le Budrie, in una scuola di campagna che è stata poi intitolata al maestro Mario Garagnani che fu peraltro anche uno dei nostri bravissimi insegnanti. Ci conoscemmo ben 70 anni fa, all’inizio dell’anno scolastico, nella prima classe di quella scuola. E in classe eravamo in 41, un numero che al giorno d’oggi sarebbe impensabile. Dopo i primi incontri conviviali, anche con la presenza dei maestri, ora scomparsi, la nostra amicizia si è consolidata e ogni tanto ci si ritrova". E Nadalini continua: "Ci siamo radunati alla trattoria La Bassa di Anzola gestita dalla famiglia del nostro compagno di scuola Franco Cassoli. Grazie agli amici Aldo Rusticelli, Alessandro Vecchi e Ivano Bongiovanni che hanno contribuito all’organizzazione dell’evento. Abbiamo passato una piacevole serata in compagnia. Ci siamo scambiati ricordi, aneddoti di quei lontani anni. Ma l’occasione è stata anche quella di raccontarci vicende personali più recenti".

p. l. t.