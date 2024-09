Le camminate dell’Auser

Con l’arrivo della stagione autunnale, sono ripartite da questa settimana le passeggiate in compagnia organizzate dall’Auser di Castel San Pietro Terme, con il patrocinio di Comune e Ausl di Imola. Un appuntamento sempre molto atteso e partecipato, che quest’anno si tiene tutti i mercoledì e venerdì dalle 9 alle 10. Il ritrovo e la partenza sono al Boschetto DinAmico, lungo la via pedonale dietro il Giardino degli Angeli. All’ inizio di ogni passeggiata vengono effettuati esercizi di riscaldamento e poi si cammina in percorsi panoramici adatti a tutte le età. L’iscrizione alle passeggiate è gratuita. Per partecipare bisogna solo avere la tessera dell’Auser, che garantisce la copertura assicurativa. "Camminare fa bene al corpo e alla mente - ricordano i volontari Auser -. Seguiamo percorsi adatti alle persone di ogni età per favorire l’attività fisica, proprio allo scopo di migliorare la salute e l’umore". Le passeggiate proseguiranno fino all’8 novembre e poi, come di consueto, riprenderanno a primavera. Per informazioni e iscrizioni:  Auser Castel S. Pietro, Casa del Volontariato, viale Oriani 1, tel. 379 2149025.