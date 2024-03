Le canzoni nude di Roberto Colella al Baraccano

Fa tappa domani al Baraccano il tour di Roberto Colella (frontman della band partenopea La Maschera) ’Canzoni nude e racconti di Resistenza’. "In questo tour voglio mettere il focus sul mio percorso di questi ultimi tempi – dice Roberto Colella, compositore e polistrumentista –. Riuscire a prendermi questo tempo per cantare le mie canzoni ’spogliate’ su e giù per l’Italia, in teatri e location intime, è per me un regalo, un’occasione per sperimentare e raccogliere storie. La possibilità concreta di incontrare da vicino il pubblico che ci segue in band, è una grande gioia!". Un concerto speciale, fatto apposta per cantare ed emozionarsi.