Le Carracci al via: pronte ad aprire a dicembre prossimo

Dicembre 2023: è per questa data che l’assessorato ai Lavori pubblici pensa di consegnare alla città le agognate elementari e medie di via Battaglia la cui vicenda è ormai peggio di una telenovela.

Chiuse nel 2010 per problemi strutturali, dovevano essere abbattute l’anno dopo. Peccato che il cantiere sia partito solo nel 2022 e ora il Comune stia correndo. Una vicenda seguita dalla consigliera Manuela Zuntini di Fd’I. Anche perché attorno alle Carracci ruota la riorganizzazione degli Istituti comprensivi 8, 19 e 20 bocciata da scuole e sindacati, sostenuta dai Quartieri Porto Saragozza e Santo Stefano e, dopo la levata di scudi, stoppata dall’assessore alla Scuola Daniele Ara, che dopo l’estate dovrà presentare la ‘sua’ organizzazione.

Costate oltre sette milioni di euro, le nuove Carracci potranno accogliere 405 studenti di cui 135 per l’elementare (una sezione) e 270 per la media (tre sezioni), oltre alla palestra. "L’edificio – spiega il Comune – sarà innovativo, sia dal punto di vista pedagogico, per le potenzialità sotto il profilo educativo e didattico, sia dal punto di vista tecnico, con prestazioni di alto livello per quanto riguarda l’aspetto energetico, strutturale e di eco-sostenibilità. Il nuovo posizionamento dell’edificio, composto da tre piani, permetterà l’accesso alle aree esterne da tutti i piani della scuola".