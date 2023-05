Le celebrazioni per il 450esimo di Gregorio XIII

Continuano le celebrazioni in occasione del 450esimo di Papa Gregorio XIII che Palazzo Boncompagni porta avanti con un ciclo di conferenze dal titolo Ugo Boncompagni da Bologna al mondo, in collaborazione con l’Istituto per la Storia della Chiesa di Bologna. Oggi pomeriggio alle 17 ci sarà un nuovo appuntamento con Andrea Gardi (Università di Udine) sul tema de La Bologna dei Boncompagni (società, economia, istituzioni). La conversazione illustrerà l’ascesa riuscita di una famiglia nella Bologna tra la fine del Trecento e la fine del Cinquecento. Dapprima descriverà per questo periodo l’articolazione (reale e immaginaria) della società cittadina, i settori trainanti della sua economia e le sue istituzioni ecclesiastiche e politiche; poi seguirà le strategie e i tempi dell’ascesa dei Boncompagni sino al superamento della dimensione locale con l’arrivo al pontificato, accennando al rapporto tra Gregorio XIII e la città e alle vicende successive della famiglia. Il convegno è gratuito, con prenotazione obbligatoria.

L’appuntamento successivo, domenica 28, è un tour in bici nei luoghi in connessione con la vita del Papa. Partendo da Palazzo Boncompagni, si visiterà la chiesa di San Martino, dove il padre di Ugo arricchì la cappella gentilizia con l’adorazione dei Magi, fino alla cappella di San Petronio dove il futuro Papa vide l’incoronazione di Carlo V.