Le chiavi in titanio al Dottore A Tavullia è festa per Valentino

Sono state consegnate ieri sera le chiavi di Tavullia al suo cittadino più noto, Valentino Rossi. La consegna delle chiavi della città, realizzate in titanio, un materiale pregiato utilizzato anche per componenti di moto, è avvenuto nell’ambito di TavulliaVale, l’annuale festa per il campione delle due ruote che nel suo palmares vanta nove titoli mondiali di motociclismo in quattro classi differenti. La consegna davanti a una Tavullia entusiasta e tinta di giallo.