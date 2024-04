Le città invisibili di Valentina Pucci

Uno spazio di carta, una prova di leggerezza, un tentativo di rappresentare il reale attraverso una sottrazione di peso. Si intitola Ora, non qui la mostra di Valentina Pucci inaugurata da Ottoastudio nell’ambti di Boom!, la rassegna organizzata in città in occasione della Children’S Book Fair. Le architetture che nascono dalle mani dell’artista pesarese si snodano in una serie di micro installazioni, minuscoli mondi fatti di case ed elementi naturali, che diventano piazze e poi città, alberi e montagne, pieni e vuoti, reale e fantastico. Città invisibili sospese nel tempo e nello spazio, disegnate dalla luce e dove le ombre disegnano se stesse. Passeggiando tra questi mondi ritroviamo echi e personaggi conosciuti e amati: Calvino, ma anche l’universo di Luigi Ghirri, De Chirico, Munari, Celati e Perec e altri ancora. Pucci avora con la carta, è attratta dalle cose silenziose e dalle geometrie: linee, angoli, simmetrie, spazi.

La mostra si può visitare nello spazio di via Turati 8/a fino a oggi, nell’orario dalle 10,30 e fino alle 18.