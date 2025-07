Le città sotto la lente della Cgil. Al via la kermesse ’Manifesta’

"Le città viste nell’ottica della democrazia e della sostenibilità". Torna per il terzo anno (da domani a sabato) ‘Manifesta’, la festa della Cgil Bologna fra il cinema Lumiere e piazzetta Anna Magnani. Un mix di proiezioni, spettacoli e dibattiti. Tema centrale: le città, al plurale. Il programma prevede 25 panel, quattro film, quattro eventi musicali, tre presentazioni di libri, due spettacoli e oltre 40 tra relatrici e relatori. Nell’ambito dell’evento, però, ci sarà un anteprima già questa sera alle 20.30 con il documentario ‘I quindici’, la storia della riapertura del birrificio Messina.

"Bologna è ‘città del lavoro’. Per questo ci confronteremo, ascolteremo riguardo alle sfide che il sindacato affronta nelle città d’Europa, con uno sguardo internazionale", annuncia il segretario generale della Cgil di Bologna, Michele Bulgarelli. Uno degli eventi centrali della rassegna organizzata dal sindacato è ‘Palestina, una terra dilaniata’, venerdì alle 19 in piazza Anna Magnani. In sostegno "del popolo palestinese", durante la festa, "verrà venduta la Gaza Cola", perché "il cibo è un atto politico". Intanto, un altro focus di ‘Manifesta’ è la memoria. E proprio negli istanti in cui la Cassazione conferma la condanna all’ergastolo per l’ex Avanguardia Nazionale, Paolo Bellini, il membro della segreteria Cgil Gianni Monte annuncia che sabato alle 10.25, orario in cui è esplosa la bomba alla stazione il 2 agosto 1980, verrà presentata una Figurina della memoria, verso il 45esimo anniversario della strage. Dopo l’inaugurazione della tre giorni, domani alle 9 al cinema Lumière, si parte con il primo incontro dedicato alle città e le sue trasformazioni: "L’Europa, le città e l’industria", racconta Susi Bagni, segretaria organizzativa. Durante questo incontro discuteranno Sonia Bonfiglioli, presidente Confindustria Emilia, Flavio Benites, segretario della Ig Metall di Wolfsburg, e Bulgarelli, oltre al vicepresidente della Regione Vincenzo Colla.

Dopodiché gli incontri verteranno anche su "sicurezza sul lavoro, welfare, urbanistica e le solitudini", sottolinea Bagni. Sabato alle 17.30, in sala Scorsese, al cinema Lumière, avrà luogo ‘Verso una nuova casa. Storie di migranti italiani’, la presentazione del volume con la prefazione del cardinale Matteo Zuppi, dove interverrà anche il sindaco Matteo Lepore. Alle 19.30, la vicesindaca Emily Clancy parteciperà a ‘Che genere di città’, in piazzetta Anna Magnani.

Giovanni Di Caprio