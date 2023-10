Le cliniche oculistiche virtuali premiate per l’innovazione

Premiate le tre cliniche virtuali oculistiche degli ospedali di San Giovanni in Persiceto, Bazzano e Bentivoglio. Nell’ambito di Forum Sanità 2023, giovedì scorso, l’Azienda Usl di Bologna è stata premiata a Roma per lo sviluppo delle cliniche virtuali oculistiche, soluzione selezionata tra le più originali e innovative nel panorama italiano.

A ritirare il premio, sul palco della sede congressuale della capitale, Francesca Quagliano, oculista responsabile del progetto delle cliniche virtuali, Pierfrancesco Ghedini, direttore dell’unità operativa tecnologie informatiche e di comunicazione, e Tullio Bucciarelli dell’ingegneria clinica, in rappresentanza dell’ampio gruppo di lavoro dell’Usl. Gruppo che ha reso possibile, ad oggi, la nascita delle tre cliniche virtuali oculistiche della provincia bolognese. Questo innovativo modello organizzativo, che ha comportato per l’Usl un investimento di circa un milione di euro, ha previsto l’acquisizione di strumenti di ultima generazione e tecnologie all’avanguardia per consentire la telerefertazione dal centro hub che ha sede nell’ospedale Maggiore di Bologna. In questo modo, i pazienti con patologia oculare cronica possono eseguire esami e test diagnostici sul territorio, interfacciandosi con gli infermieri e i professionisti sanitari presenti nelle singole cliniche virtuali. E poi possono ricevere il referto sul fascicolo sanitario elettronico.