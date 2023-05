Le colonie, si riaccendono i ricordi

di Benedetta Cucci

Lecolonie della nostra riviera romagnola, una fascinazione architettonica che attanaglia i sentimenti. E poi le storie che sono passate in quegli edifici affacciati sul mare Adriatico, dove migliaia di bambini hanno trascorso le vacanze per decenni, fino al loro tramonto negli anni Ottanta. I piccoli bolognesi, in particolare, andavano alla colonia Bologna di Rimini. Il regista Riccardo Marchesini ha varcato quelle soglie esistenziali – facendo una ricerca molto approfondita, aiutato anche dall’associazione riminese Il Palloncino Rosso – raccontando in Di che colonia sei? la memoria, e oggi il film documentario prodotto da Giostra film è presentato alle 17 e alle 18,30 al festival di Bellaria (cinema Smeraldo), per due prime proiezioni assolute. Nella nostra città, invece, approderà in autunno. Venerdì 19 maggio, però, sarà dedicato al film e alla storia delle colonie un podcast della serie Il Resto di Bologna.

Marchesini, qual è il periodo di massimo splendore di queste colonie?

"Le colonie esistevano anche prima del Ventennio fascista, ma in quegli anni si ampliano, vengono molto più frequentate e nel Dopoguerra ritornano a essere di nuovo meta di bambini e bambine appartenenti a famiglie poco abbienti che, non potendo pagare una vacanza ai figli, cercano in qualche modo di offrire qualcosa. Noi abbiamo raccontato soprattutto la generazione che è stata in colonia dalla fine della Seconda Guerra Mondiale".

In una sorta di "carramba che sorpresa" nel film, alcuni di questi ex bambini bolognesi si ritrovano attorno a un tavolo proprio alla Colonia Marina Bolognese di Rimini. Che ricordi hanno?

"Innanzitutto bisogna dire che per la maggior parte dei bambini, quello è stato il primo contatto col mare e la prima vera occasione di tre pasti sicuri al giorno. In generale, parlo anche delle interviste che poi non ho inserito nel film, il ricordo è più negativo che positivo. L’allontanamento dalla famiglia veniva vissuto con infelicità, anche perché in colonia le regole da seguire erano molto rigide. Per le bambine forse è stato diverso: quando tornavano a casa dovevano aiutare la famiglia con lavori domestici, ma anche fuori casa".

Tre storie guidano il racconto, la prima fa emergere anche una vicenda poco conosciuta e traumatica della Seconda Guerra.

"Quella di Rosetta è forse la storia più incredibile che abbiamo trovato e la più remota, perché parliamo di una bambina italiana nata in Libia, che arriva in colonia nel 1940, perché il Duce decide che tutti i giovani italiani in Libia devono fare un’esperienza nel paese di origine, obbligando le famiglie a lasciarli partire. Dovevano stare qualche settimana, ma dopo sei giorni scoppia la Seconda Guerra Mondiale e la vacanza, per la signora Rosetta e altri 13mila bambini, diventa una reclusione di cinque anni".

Le colonie mantengono nel tempo questo fascino architettonico unico. Anche lei è stato catturato dal loro simbolismo?

"Certamente, sono strutture inconsuete. Pensare oggi a costruzioni del genere in riva al mare sarebbe impensabile. Invece loro restano lì, hanno impedito la costruzione di alberghi o altro. E non è vero che sono poi così abbandonate, perché sono luoghi frequentati da fotografi, architetti visionari e appassionati di archeologia industriale che, come ho raccontato, vanno lì in cerca di reperti perché le colonie sono state anche utilizzate come ospedali e basi militari".