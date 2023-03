Le competenze e tutti i limiti degli appalti

Andrea

Zanchi

Soprattutto nelle fasi iniziali di subentro e soprattutto per i primi due termini della questione. L’ultimo caso a ricordarcelo è la situazione del piano sosta sotto le Due Torri, affidato a Bomob ormai un paio di anni fa ed entrato a regime, dopo un lungo contenzioso legale con l’ex aggiudicatario (Tper), solo di recente. Finora, infatti, le criticità per utenti e lavoratori – questi ultimi in sciopero per cinque giorni, domani compreso – hanno superato i vantaggi. In attesa che il braccio di ferro sindacale trovi una soluzione e che il servizio entri a pieno regime (nessuno ha interesse a lasciare tutto com’è su un tema così sensibile come la sosta e i contrassegni), il caso in questione restituisce a pieno – al di là delle responsabilità personali, d’impresa e anche amministrative – uno dei noccioli del problema appalti a livello generale, ossia quello delle competenze. Il sistema attuale, così come è congegnato, non è sempre in grado di garantire un passaggio indolore nella gestione di un servizio da un’azienda all’altra, in particolare quando a subentrare sono imprese che non hanno mai operato nel contesto locale di riferimento. Trattasi dei rischi del libero mercato e delle gare aperte a più concorrenti possibili, si dirà: verissimo, ma arrivati a questo punto, sono necessarie da parte dello Stato una riflessione sensata e alcuni correttivi in grado di limitare al minimo le ripercussioni sui cittadini, intesi sia come utenti, sia come lavoratori. E, inoltre, aggiungere qualche potere di intervento in più da parte dell’ente appaltante, di fronte a standard di servizio ritenuti non all’altezza, oltre all’arma ‘fine del mondo’ della rescissione del contratto, non sarebbe una cattiva idea.