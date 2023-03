Le competenze e tutti i limiti degli appalti

Andrea Zanchi

L’appalto, il subappalto, il massimo ribasso, l’esternalizzazione, le clausole sociali. Chiunque di noi, volente o nolente, ha sviluppato una certa familiarità con questi termini nel corso degli ultimi venti anni (o giù di lì). Banalmente perché quei servizi che hanno un impatto reale sulla nostra quotidianità, e che un tempo erano appannaggio della pubblica amministrazione, sono stati mano a mano dati in gestione a ’esterni’ che – secondo le intenzioni iniziali – avrebbero dovuto garantire quel ‘quid’ in più di efficienza, qualità ed economicità. A un paio di decenni di distanza dai primi bandi di gara è ormai chiaro che non sempre è così.