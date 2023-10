’Le Comte Ory’:: "Ragazzo viziato molto attuale"

Dopo la pausa estiva, riprende la stagione operistica al Comunale Nouveau con ’Le Comte Ory’, opera comico-sentimentale in lingua francese del Rossini maturo, in scena da domani (ore 20) al 22 ottobre nell’allestimento di Hugo De Ana in coproduzione col Rossini Opera Festival di Pesaro. Sotto la direzione di Oksana Lyniv, sfilano nel primo cast Antonino Siragusa (Ory), Sara Blanch (Adèle), Lamia Beque (Isolier), Nicola Alaimo (Raimbaud), Davide Giangregorio (Gouverneur). Durante le prove abbiamo incontrato il protagonista, decano fra i tenori rossiniani italiani e presenza costante in città fin dal secolo scorso. "I miei rapporti con Bologna – dice Siragusa – sono ottimi: sto per festeggiare 30 anni di carriera e il Comunale fu una delle mie prime tappe artistiche".

Con tanto Rossini...

"Entrò nel mio repertorio quasi per caso, ma ne ha preso subito il posto dominante: la mia voce si trova infatti a perfetto agio con la sua scrittura particolarissima, fatta di agilità vorticose e acuti estremi. Alla prima proposta ricevuta, mi misi d’impegno col mio maestro Antonio Bevacqua (che non ringrazierò mai abbastanza) per addestrarmi su quello stile; e mi fu subito facile. Ad oggi ho cantato quasi tutte le opere di Rossini, più di trenta credo, tranne quella manciata di titoli che non si fanno quasi mai".

E che tipo di tenore è questo Conte Ory?

"L’ho cantato poche volte: fra le opere comiche di Rossini si esegue di rado, solo quando c’è a disposizione un cast su misura. Ory è un personaggio che vive divertendosi, un ragazzino viziato, sempre sopra le righe: Don Giovanni dei tempi moderni, nonostante ci sia tramandato da una leggenda medievale. Ma ciò che fa è attualissimo: s’introduce proditoriamente nelle case della gente, nei loro sentimenti, infilandosi senza scrupoli fra le coperte delle donne di cui s’invaghisce, disposto anche a ‘triangolare’ con la bella contessa e il giovane paggio insieme (un personaggio adolescenziale affidato a voce femminile, con tutti gli equivoci sessuali che ne derivano). L’aspetto canoro è poi di grande fascino e difficoltà, sin dall’aria di presentazione e dal successivo duetto, acutissimo. Ma è un Rossini che guarda tutto in avanti, già proteso verso il romanticismo del suo estremo ’Guillaume Tell’, con un sound molto diverso dalle precedenti opere italiane".

E in questa particolare produzione?

"Ory è ancor più vizioso, ma finisce imbrigliato nella sua stessa rete, visivamente turlupinato da contessa e paggio. Devo confessare che mi sono molto divertito durante le prove: si canta, si balla, si scherza fra animali di tutti i tipi, in una fantasmagoria di colori. Se messo insieme con intelligenza, anche l’eccesso può funzionare teatralmente".